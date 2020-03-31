Кровь может рассказать о наличии более чем 50 видов рака

https://racurs.ua/n136056-analiz-krovi-mojet-obnarujivat-bolee-chem-50-vidov-raka-s-tochnostu-ot-96-uchenye.html

Ракурс

Британские ученые установили, что простой анализ крови может обнаруживать более чем 50 видов рака, часто еще до появления каких-либо признаков или симптомов.

В рамках проведенного группой ученых исследования более 4 тыс. образцов крови пациентов — как с раком, так и без него — оказалось, что этот метод в 96% случаев смог точно определять тип заболевания, а в 99% показал наличие рака, сообщает BBC со ссылкой на материалы исследования, опубликованные в Annals of Oncology.

Этот метод заключается в поиске химических изменений в кусочках генетического кода — внеклеточной ДНК, которая просачивается из опухолей в кровеносную систему.

Сейчас тест лучше обнаруживает развитую стадию рака, чем его начало. Если удастся «заточить» его под определение рака на ранних стадиях, он может стать распространенным инструментом для профилактики болезни в масштабе всего мира.

Обнаружение рака на ранних стадиях, когда он менее агрессивен и более излечим, имеет огромный потенциал для спасения жизней, — прокомментировал результаты исследования начальник отдела раннего обнаружения рака в Великобритании Дэвид Кросби.

Впрочем, несмотря на многообещающие перспективы, соответствующие тесты еще не скоро появятся в повседневной медицинской практике.

Этой методике еще предстоит пройти стадию клинических испытаний. В частности, она должна показать свою эффективность не только на тестах в научных лабораториях, но и в повседневной медицинской практике.

Напомним, осенью прошлого года японский ученые сообщали о создании технологии анализа крови, способной обнаруживать 13 видов рака за несколько часов еще на ранних стадиях заболевания.