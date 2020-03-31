Кров може розповісти про наявність понад 50 видів раку

https://racurs.ua/ua/n136056-analiz-krovi-moje-vyyavlyaty-ponad-50-vydiv-raku-z-tochnistu-vid-96-ucheni.html

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Британські вчені встановили, що простий аналіз крові може виявляти понад 50 видів раку, часто ще до появи будь-яких ознак чи симптомів.

В межах проведеного групою учених дослідження понад 4 тис. зразків крові пацієнтів — як з раком, так і без нього — виявилося, що цей метод у 96% випадків зміг точно визначати тип захворювання, а в 99% показав наявність раку, повідомляє BBC з посиланням на матеріали дослідження, опубліковані в Annals of Oncology.

Цей метод полягає в пошукові хімічних змін у шматочках генетичного коду — позаклітинній ДНК, яка просочується з пухлин у кровоносну систему.

Наразі тест краще виявляє розвинену стадію раку, ніж його початок. Якщо вдасться «заточити» тест під визначення раку на ранніх стадіях, він може стати поширеним інструментом для профілактики хвороби в масштабі всього світу.

Виявлення раку на ранніх стадіях, коли він менш агресивний і більш виліковний, має величезний потенціал для порятунку життів, — прокоментував результати дослідження начальник відділу раннього виявлення раку у Великій Британії Девід Кросбі.

Втім, попри багатообіцяючі перспективи, відповідні тести ще не скоро з’являться у повсякденній медичній практиці.

Наразі ця методика ще має пройти стадію кліничних випробувань. Зокрема, вона має показати свою ефективність не лише на тестах у наукових лабораторіях, а й у повсякденній медичній практиці.

Нагадаємо, восени минулого року японську вчені повідомляли про створення технології аналізу крові, здатної виявляти 13 видів раку за кілька годин ще на ранніх стадіях захворювання.