1 квітня в Україні очікуються заморозки. Фото: Alissa Nabiullina

https://racurs.ua/ua/n136057-pogoda-v-ukrayini-na-1-kvitnya-synoptyky-obicyaut-vesnyani-zamorozky-karta.html

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Погода в Україні на 1 квітня буде досить морозною як для другого місяця весни. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6°, але вдень буде 7−9° тепла і без опадів.

У Києві 1 квітня стовпчики термометрів покажуть 5−7° вище нуля, буде хмарно, але без опадів. Сухо буде і вночі, але синоптики обіцяють морози до -5°. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

У центральних областях країни збережеться схожа ситуація. У Полтавській, Київській та Черкаській областях вдень повітря прогріється до +5−7°, вночі — морози до -6°. Така ж погода очікується і на півночі. Буде хмарно, без опадів.

В Одеській області та Криму вночі буде 0°, вдень — 5−9° тепла. У Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень буде 6−9° вище нуля, вночі — до 5° морозу. Без опадів.

Схожа ситуація збережеться на заході і сході країни. У Закарпатській області температура повітря прогріється до 10° тепла.

Попри другий місяць весни в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин. Також синоптики попереджають, що через заморозки можуть загинути квіти і плодові культури.

Нагадаємо, 31 березня в Києві випав сніг. Кияни на карантині здивовано спостерігали за погодною аномалією, яка здалася різким контрастом у порівнянні з теплою погодою, яка встановилася минулими вихідними.