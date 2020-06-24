Из-за долгов по коммуналке могут не выпустить за границу, фото:«Днепр Час»

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Долги за коммунальные услуги могут делать украинцев невыездными.

Законопроект № 3613, недавно зарегистрированный в парламенте, предусматривает, что должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг могут не позволять выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также должникам могут запретить управлять транспортными средствами и пользоваться оружием. Соответствующие ограничения, если этот законопроект вступит в силу, будут вводиться по решению суда.

В целом этот законопроект призван решить проблему с задолженностью населения за жилищно-коммунальные услуги, которая образуется на 1 октября этого года.

Так, законопроект предлагает ввести для должников обязательную реструктуризацию задолженности (если она превышает сумму, определенную правительством по каждому виду жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 октября 2020 года) сроком до пяти лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

На лиц, заключивших договор о реструктуризации, будет распространятся действующий порядок начисления субсидий на оплату ЖКУ для оплаты текущих платежей.

В случае не заключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020 года, будет взиматься по решению суда.

Напомним, для жительницы Киева продажа квартиры несколько лет назад обернулась арестом имущества за предоставленные за это время коммунальные услуги.