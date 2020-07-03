Долги за коммуналку. Фото: Build PortaL

https://racurs.ua/n140627-dolgi-za-kommunalku-predlagaut-oplachivat-s-pomoschu-novogo-mehanizma-chto-izmenitsya.html

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Долги за коммуналку — большая проблема в Украине. В связи с этим народные депутаты хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные платежи.

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 3767. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроектом предлагается, чтобы граждане заключали договор с компаниями-поставщиками услуг и ежемесячно платили фиксированную сумму для погашения долга. При этом они ежемесячно должны оплачивать и текущие платежи за ЖКУ.

Размер ежемесячной оплаты долга будет составлять 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Договор будет действовать до тех пор, пока сумма задолженности не будет погашена полностью. Если же долг не будет погашен вовремя, то должнику каждый день будет насчитываться пеня.

Инициаторы законопроекта также прописали формулу, по которой будут рассчитываться график погашения задолженности и размер ежемесячного платежа.

Документом также поручается местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления создать местные постоянно действующие комиссии по реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ. Они же будут контролировать погашение задолженностей.

Напомним, ранее сообщалось, что долги за коммунальные услуги могут делать украинцев невыездными. Законопроект № 3613, недавно зарегистрированный в парламенте, предусматривает, что должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг могут не позволять выезжать за границу.