Смолій звинуватив Зеленського і Шмигаля у тиску і бажанні “запустити станок”

https://racurs.ua/ua/n140628-smoliy-zvynuvatyv-zelenskogo-i-shmygalya-u-tysku-i-bajanni-zapustyty-stanok.html

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Відставку голови Нацбанку Якова Смолія сьогодні обговорювали в Раді. В очільника НБУ запитали, чому він заявив про політичний тиск на нього. Смолій у відповідь звинуватив нардепів, президента і прем'єр-міністрів у бажанні «запустити станок», тобто здійснити місію.

Нардеп з «Голосу» Ярослав Железняк під час обговорення відставки запитав в Смолія, чи пов’язане його рішення з наміром провести емісію в Україні, повернути «ПриватБанк» попереднім власникам і популізму влади?

Смолій нагадав, що цілий рік під НБУ проводилися «проплачені мітинги», на яких виступали в тому числі «нардепи, які сидять у цій залі». Крім того, цілий місяць блокували будинки Смолія і заступників голови НБУ.

Моє рішення пов’язане з тим, що неодноразово говорилося на нарадах за участі нардепів, міністрів, президента, прем'єр-міністра. Лунали заклики «залити економіку грішми», «відмінити базові принципи регулювання банківської системи», «встановити той чи інший курс», — заявив з трибуни Ради Смолій.



Він згадав і про вимогу встановити інфляцію на рівні 11%, і про курс у 30 грн за дол., оскільки «так закладено в держбюджеті».

Окремо голова НБУ згадав, що саме на Нацбанк і емісію грошей влада мала намір покласти фінансування дефіциту держбюджету, оскільки розрахунки показали, що інші джерела покриття дефіциту у 2020 році не змогли б з цим упоратися.