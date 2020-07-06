Антон Геращенко. Фото: pravdainform.com.ua

https://racurs.ua/n140732-feykovye-nakazaniya-kopov-zamestitelya-avakova-ulichili-vo-lji.html

Ракурс

Фейковые наказания полицейских, о которых заявлял заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, разоблачили журналисты. В недавнем интервью Геращенко предположил, что ежегодно несколько десятков полицейских в Украине несут наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица.

Эту цифру заместитель Арсена Авакова использовал в качестве аргумента якобы обоснованности выдвинутых подозрений Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь в деле об убийстве Павла Шеремета. Однако журналисты Bihus выяснили, что озвученные Геращенко цифры не отвечают действительности.

В УК Украины действительно есть ст. 372, которая предусматривает наказание для правоохранителей за подобные деяния, но на практике ни один полицейский за последние пять лет не привлекался к ответственности по этой статье.

Лишь в 2014 году были вынесены четыре обвинительных акта по этой статье. Зато в 2019 году суд вынес один оправдательный вердикт. Статистика за текущий год пока что отсутствует.

Результаты расследования журналистов показывают, что ст. 372 УК Украины фактически является «мертвой» и за привлечение полицейскими к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц наказание фактически отсутствует.

Как ранее писал «Ракурс», Геращенко заявил, что следствие подозревает Антоненко, Кузьменко и Дугарь в совершении преступления, но они не являются организаторами убийства Шеремета. Кто именно был «куратором», в МВД до сих пор не знают. Геращенко лишь ответил, что «отрабатываются десятки версий» и сейчас есть трое подозреваемых.