Чим загрожує емісія гривні, розповів Смолій — курс гривні

https://racurs.ua/ua/n140734-chy-zagrojuie-zapusk-stanka-kursu-gryvni-rozpoviv-smoliy.html

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Емісія гривні у будь-якому випадку обернеться інфляцією. Про це розповів екс-очільник Національного банку України Яків Смолій, який спрогнозував наслідки для економіки України у разі, якщо влада вирішить «запустити станок». Смолій також розповів, чи схиляли його до друку гривні, не зважаючи на інфляційні ризики.

Конкретно сказати, що Іванов Іван Іванович мені говорив: «Надрукуйте 200 мільярдів»… такого не було. Але… під час чергової великої наради, хтось кидав меседж, чому, наприклад, Нацбанк не може допомогти покрити дефіцит бюджету? Мовляв, всі країни так роблять — США, Китай, Німеччина, — розповів Смолій в інтерв’ю LB.ua.

Він уточнив, що працівники НБУ намагалися пояснити чиновникам, що йдеться про країни, валюта яких є вільноконвертованою та входить в кошик валют Міжнародного валютного фонду.

Вони можуть друкувати, тому що їхні долари скуплять і… (вони розійдуться планетою — ред.), — зазначив Смолій.

Окрім цього, колишній банкір назвав наслідки для України у разі «запуску станка».

Ми випустимо емісійну гривню, і які будуть наслідки? Гривні побільшає, а розмір економіки залишиться той самий. Це означає, що зростуть ціни. Умовно в нас є 100 одиниць товару і 1000 одиниць грошей у вільному обігу. Тобто одиниця товару коштує 10. А завтра ми випустимо ще 1000 грошей, а товару ж більше не виробилося, тому цей товар коштуватиме вже 20. Нехай не все йде на ціну. Друга частина йде на покупку валюти, що вже впливає на курс. І тоді в обох випадках інфляція повзе вгору, — пояснив екс-глава НБУ.

Він зауважив, що Нацбанк весною проводив аукціони з рефінансування (це також емісійні гроші), однак їх величина була контрольованою і суттєво не впливала на ліквідність.

А коли мова йде про 100−200 млрд — це вже суттєво, — резюмував Смолій.

Нагадаємо, Смолій очолював Національний банк з 15 березня 2018 року до 3 липня 2020 року. Після заяви про його відставку багато хто почав пророкувати Україні кризу і дефолт. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що у відставці Смолія немає нічого критичного, адже інші структури Нацбанку продовжують працювати.