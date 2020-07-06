Справи Майдану. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/ua/n140735-za-rozgin-maydanu-sudytymut-sche-dvoh-eks-berkutivciv.html

Ракурс

Справи Майдану продовжує розслідувати Офіс генпрокурора. Щодо ще двох співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» закінчено досудове розслідування, а матеріали кримінального провадження направлені до суду.

Щодо них відкрито кримінальне провадження відразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу — ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, екс-беркутівці 30 листопада 2013 року незаконно затримали мітингувальника на Майдані Незалежності. При затриманні вони застосували фізичну силу. Після цього вони склали рапорт, в який внесли неправдиву інформацію.

Своїми діями вони перевищили службові повноваження, а також незаконно перешкоджали проведенню мирних зібрань.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу «Беркут», який брав участь у подіях на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.