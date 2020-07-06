Кишечная палочка обнаружена на пляжах Одессы. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Пляжи Одессы стали опасными для купания. В воде обнаружена кишечная палочка. Морская вода не отвечает санитарным нормам, как в пятиметровой прибрежной зоне, так и за 50 м от берега.

Об этом свидетельствуют результаты анализа воды, которые были отобраны 30 июня, сообщает «Думская», ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Вода загрязнена от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана. Самым чистым пляжем Одессы является Ланжерон.

Образцы воды не отвечают, как основному индикатору загрязнения, так и индексу кишечной палочки, сообщила сотрудник Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в море.

Новые заборы морской воды на пляжах Одессы были взяты сегодня утром, 6 июля. Результаты анализов сегодняшнего забора воды станут известны 10 июля.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе вода у побережья позеленела и покрылась огромными желто-зелеными пятнами. Экологи объясняют это явление гниением водорослей.