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Ракурс
Кишечная палочка обнаружена на пляжах Одессы. Фото: РБК-Украина

На пляжах Одессы обнаружена кишечная палочка (ВИДЕО)

6 июл 2020, 18:00
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Пляжи Одессы стали опасными для купания. В воде обнаружена кишечная палочка. Морская вода не отвечает санитарным нормам, как в пятиметровой прибрежной зоне, так и за 50 м от берега.

Об этом свидетельствуют результаты анализа воды, которые были отобраны 30 июня, сообщает «Думская», ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Вода загрязнена от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана. Самым чистым пляжем Одессы является Ланжерон.

Образцы воды не отвечают, как основному индикатору загрязнения, так и индексу кишечной палочки, сообщила сотрудник Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в море.

Новые заборы морской воды на пляжах Одессы были взяты сегодня утром, 6 июля. Результаты анализов сегодняшнего забора воды станут известны 10 июля.


Как ранее писал «Ракурс», в Одессе вода у побережья позеленела и покрылась огромными желто-зелеными пятнами. Экологи объясняют это явление гниением водорослей.


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