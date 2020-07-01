Спека побила п'ять температурних рекордів червня у Києві. Фото: Херсон онлайн

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Ракурс

Погода в Києві в червні була спекотною. Лише початок місяця видався прохолодним, коли ранкова температура повітря опускалася до +5,5°С. Але вже з 10 по 12 червня було побито п’ять температурних рекордів.

Вісім днів у Києві температура повітря перевищувала +30°С, повідомляє Гідрометцентр.

Згідно з даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, а це на 3,5°С вище середньостатистичної кліматичної норми.

У рейтингу найтепліших минулий червень зайняв шосте місце. А спостереження за температурою у Києві ведуться вже 140 років.

Найтеплішим днем ​​місяця виявився 11 червня, коли температура повітря піднялася до +33,3°С.

А ось опадів у червні випало лише 49 мм, що становить 68% кліматичної норми.

Як раніше писав «Ракурс», у середині червня Київ накрила злива. Деякі вулиці столиці перетворилися на річки, вітром повалило кілька дерев, які впали на запарковані автомобілі та перекрили рух вулицями.