Прага гучно прощалася з коронавірусом — з’явилося фото і відео бенкету на Карловому мосту

https://racurs.ua/ua/n140521-buvay-karantyn-vechirka-proschannya-z-koronavirusom-v-centri-pragy-potrapyla-na-video.html

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Незвичну вечірку влаштували мешканці Праги. Гулянкою вони вирішили відсвяткувати прощання з коронавірусом та карантином. Тисячі людей зібралися на Карловому мосту, де було встановлено стіл завдовжки 515 м.

Жителі Праги принесли домашню їжу, ласощі та напої. Вони були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Акомпанемент святкуванню забезпечили численні вуличні музиканти. На думку організаторів, вечірка мала символізувати прощання з минулим складним періодом коронавірусної кризи, а також початок літнього відпочинку.

Банкет був безкоштовним для всіх відвідувачів, але учасникам потрібно було зареєструватися. На місці вони отримували нагрудний знак, який символізував запрошення сісти за стіл.

Нагадаємо, Чехія пережила спалах коронавірусної хвороби відносно легко. Із 12 тис. інфікованих 350 осіб померли від ускладнень. Чехія зняла практично всі обмеження.