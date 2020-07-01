Прага громко прощалась с коронавирусом — появились фото и видео вечеринки на Карловом мосту

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Необычную вечеринку устроили жители Праги. Гулянкой они решили отпраздновать прощание с коронавирусом и карантином. Тысячи людей собрались на Карловом мосту, где был установлен стол длиной 515 м.

Жители Праги принесли домашнюю еду, сладости и напитки. Они были без масок и не придерживались социальной дистанции. Аккомпанемент празднованию обеспечили многочисленные уличные музыканты. По мнению организаторов, вечеринка символизировала прощание с прошлым сложным периодом коронавирусного кризиса, а также начало летнего отдыха.

Банкет был бесплатным для всех посетителей, но участникам нужно было зарегистрироваться. На месте они получали нагрудный знак с приглашением за стол.

Напомним, Чехия пережила вспышку коронавирусной болезни относительно легко. Из 12 тыс. инфицированных 350 человек умерли от осложнений. Прага сняла практически все ограничения.