Жара побила пять температурных рекордов июня в Киеве. Фото: Херсон онлайн

https://racurs.ua/n140523-jara-pobila-pyat-temperaturnyh-rekordov-iunya-v-kieve.html

Ракурс

Погода в Киеве в июне была жаркой. Лишь начало месяца выдалось прохладным, когда утренняя температура воздуха опускалась до +5,5°С. Но уже с 10 по 12 июня были побиты пять температурных рекордов.

Восемь дней в Киеве температура воздуха превышала +30°С, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7°С, а это на 3,5°С выше среднестатистической климатической нормы.

В рейтинге самых теплых прошедший июнь занял шестое место. А ведь наблюдения за температурой в Киеве ведутся уже 140 лет.

Самым теплым днем месяца оказался 11 июня, когда температура воздуха поднялась до +33,3°С.

А вот осадков в июне выпало всего лишь 49 мм, что составляет 68% климатической нормы.

Как ранее писал «Ракурс», в середине июня на Киев обрушился ливень. Некоторые улицы столицы превратились в реки, ветром повалило несколько деревьев, которые упали на припаркованные автомобили и перекрыли движение улицами.