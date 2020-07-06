Июльская ночь побила 140-летний температурный рекорд — погода в Киеве

https://racurs.ua/n140739-pogoda-v-kieve-pobila-svyshe-20-temperaturnyh-rekordov.html

Ракурс

Новый температурный рекорд был установлен в Киеве. На этот раз июльская ночь на воскресенье в столице Украины оказалась самой теплой за последние 140 лет. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года было превышено на 0,1°С, — рассказали метеорологи.

Всего с начала года в Киеве установлены 24 температурные рекорды.

Ранее сообщалось, что жара побила пять температурных рекордов июня в Киеве.

Напомним, погода в Киеве 7 июля будет теплой. Столбики термометров ночью опустятся до 19−21°, днем — поднимутся до 27−29°. Днем возможен дождь с грозой.