Вспышка бубонной чумы в Китае — как не заразиться

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Бубонную чуму впервые обнаружили в китайском автономном районе на границе с Монголией. В связи с эпидемиологической опасностью город Баян-Нур заблокирован для въезда и выезда. Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний рассказал, как не заразиться бубонной чумой.

В случае поездок на пастбища необходимо принимать меры профилактики, не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег, — заявил замглавы центра Пан Синхо, пишет Lenta.ru.

В начале июля вспышку бубонной чумы зафиксировали в Западной Монголии. В больницу доставили 38-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Женщина находилась в критическом состоянии. После заражения с ней напрямую контактировали 60 человек. Косвенно зараженными могли оказаться 400 человек.

Известно, что причиной заражения послужило то, что оба пациента употребляли в пищу сырое мясо сурка. В округе ввели третий уровень режима оповещения из четырех возможных. На этом уровне вопросы эпидемиологической безопасности координируются местными властями. При нахождении на территории, где были обнаружены случаи заражения, запрещено трогать и употреблять в пищу павших животных, а также нужно защищать себя от укусов блох.

Несмотря на то, что от чумы существует вакцина, Всемирная организация здравоохранения не советует массово прививаться от этой инфекции. В этом есть необходимость только для людей из групп повышенного риска, в частности, медиков, которые работают с зараженными, а также ученых, изучающих заболевание. В то же время, если не начать лечение вовремя, инфицированные бубонной чумой могут умереть.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, вызванное чумной палочкой Yersinia pestis. Оно передается людям от диких грызунов и блох, живущих на них. Свое название заболевание получило из-за характерного симптома — бубонов, то есть больших волдырей на теле больного человека.