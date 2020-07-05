Бубонная чума. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n140694-esche-odna-smertelnaya-infekciya-obnarujena-v-kitae.html

Ракурс

Смертельная инфекция из прошлого обнаружена в китайском автономном регионе Внутренняя Монголия. У пациента из города Баян-Нур подтверждена бубонная чума.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

В регионе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбы с инфекцией. Предупреждение продлится до конца текущего года.

В настоящее время в городе существует риск распространения бубонной чумы среди людей, поэтому власти призывают жителей строго соблюдать требования профилактических мер.

Кроме этого, не рекомендуется охотиться на диких животных. В случае выявления фактов заболевания или подозрения на заболевание следует немедленно обращаться в медучреждения.

Все факты внезапной смерти будут тщательно проверяться.

Как известно, бубонная чума относится к очень опасным инфекциям. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, хотя некоторые больные выздоравливали спонтанно. Смертность при бубонной форме чумы достигала 95%.

Как ранее писал «Ракурс», международная группа ученых обнаружила следы чумы во льдах Гренландии и российской Арктики. Это доказывает, что в конце Средних веков была пандемия чумы, от которой умерла практически половина населения Европы.