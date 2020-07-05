Наступления России на Украину из Крыма опасается командующий ВМС

Наступление России на Украину возможно из Крыма. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/n140693-nastupleniya-rossii-na-ukrainu-iz-kryma-opasaetsya-komanduuschiy-vms.html

Ракурс

Наступление России на Украину вполне вероятно. Военно-морские силы Украины готовятся к полномасшабным боевым действиям с РФ на южных рубежах нашей страны и не исключают, что наступление агрессор может начать с территории аннексированного Крыма.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью «Думской».

Неижпапа опасается, что Россия попытается захватить Херсонскую область, чтобы получить доступ к Днепру и направить воду в оккупированный полуостров.

По мнению командующего, если РФ пойдет в наступление, то не удастся избежать больших потерь среди военнослужащих и мирного населения.

Командование ВМС готовится к худшему развитию ситуации. Неижпапа заявил, что не имеет права разглашать всей информации, но все же уточнил, что ракетный комплекс «Нептун» позволяет вести обстрел подходов к Севастополю с территории материковой Украины.

По словам командующего, как только в Крыму начнут восстанавливать Северо-Крымский канал, это будет сигналом о подготовке России к конфронтации.

Следует уточнить, что в ближайшее время Россия планирует провести масштабные военные учения вблизи украинской границы и уже начала подтягивать крупные силы.

Как ранее писал «Ракурс», бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в Вашингтоне опасаются возможного наступления России в Херсонской области с целью получения контроля над каналом для возобновления поставок воды в Крым.