Наступления России на Украину из Крыма опасается командующий ВМС

Наступления России на Украину из Крыма опасается командующий ВМСhttps://racurs.ua/n140693-nastupleniya-rossii-na-ukrainu-iz-kryma-opasaetsya-komanduuschiy-vms.htmlРакурс
Наступление России на Украину вполне вероятно. Военно-морские силы Украины готовятся к полномасшабным боевым действиям с РФ на южных рубежах нашей страны и не исключают, что наступление агрессор может начать с территории аннексированного Крыма.
Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью «Думской».
Неижпапа опасается, что Россия попытается захватить Херсонскую область, чтобы получить доступ к Днепру и направить воду в оккупированный полуостров.
По мнению командующего, если РФ пойдет в наступление, то не удастся избежать больших потерь среди военнослужащих и мирного населения.
Командование ВМС готовится к худшему развитию ситуации. Неижпапа заявил, что не имеет права разглашать всей информации, но все же уточнил, что ракетный комплекс «Нептун» позволяет вести обстрел подходов к Севастополю с территории материковой Украины.
По словам командующего, как только в Крыму начнут восстанавливать Северо-Крымский канал, это будет сигналом о подготовке России к конфронтации.
Следует уточнить, что в ближайшее время Россия планирует провести масштабные военные учения вблизи украинской границы и уже начала подтягивать крупные силы.
Как ранее писал «Ракурс», бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в Вашингтоне опасаются возможного наступления России в Херсонской области с целью получения контроля над каналом для возобновления поставок воды в Крым.