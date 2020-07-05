Всемирный день поцелуя. Фото: Javasea

https://racurs.ua/n140692-6-iulya-prazdnuetsya-vsemirnyy-den-poceluya.html

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6 июля празднуется Всемирный день поцелуя. Родиной праздника считается Великобритания. Именно здесь в конце XIX века начали отмечать день поцелуя.

Во многих городах по всему миру в этот день проводятся различные конкурсы и соревнования, которые связаны с поцелуями.

Никто не может сказать достоверно, кто придумал поцелуй. Возможно, представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут.

Существует даже специальная наука филематология, которая изучает фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя. Официально эту дисциплину признали в 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки.

Ученые установили, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин, ведь он задействует около 30 мимических мышц. Кроме того, поцелуй разрабатывает легкие, а также вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

Мировой рекорд по продолжительности поцелуя был установлен в феврале 2013 года в Таиланде супругами Эккашая и Лаксана Тиранарата. Их непрерывный поцелуй длился 58 часов 35 минут и 58 секунд.

Также 6 июля отмечается народный праздник Аграфена Купальница. Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания и наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу.

На Аграфену все купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой.

Существует легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь, и всего на несколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получит способность находить клады.

Этот день в истории.

В 1785 году конгресс США постановил называть американскую валюту долларом.

В 1957 году в этот день произошла первая встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни на празднике в ливерпульском пригороде Вултоне. Через время они создали группу The Beatles.

6 июля родились: