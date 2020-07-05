Заражение коронавирусом через обувь. Фото: SFW

https://racurs.ua/n140691-o-riske-zarajeniya-koronavirusom-cherez-obuv-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Заражение коронавирусом может происходить различными способами. Уже не секрет, что COVID-19 очень заразен, но иногда появляются весьма противоречивые версии о возможности инфицирования. Одной из таких версий является утверждение, что коронавирус передается через обувь.

Это утверждение решили прокомментировать в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве вероятность передачи коронавируса через обувь назвали очередным мифом, потому что обувь не контактирует с дыхательными путями. После снятия обуви достаточно тщательно помыть руки с мылом и не переживать о возможности заражения.

В Минздраве также рекомендуют после прихода домой оставлять уличную обувь возле входа, а дома пользоваться домашней обувью. Это позволит избежать контакта с различными видами загрязнений, которые присутствуют на подошвах уличной обуви.

Как ранее писал «Ракурс», фото в ультрафиолетовом свете наглядно показали, как следует правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом.