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Ракурс
Зараження коронавірусом через взуття. Фото: SFW

Про ризик зараження коронавірусом через взуття розповіли в МОЗ

5 лип 2020, 21:00
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Зараження коронавірусом може відбуватися різними способами. Вже не секрет, що COVID-19 дуже заразний, але іноді з’являються досить суперечливі версії про можливість інфікування. Однією Із таких версій є твердження, що коронавірус передається через взуття.

Це твердження вирішили прокоментувати у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ ймовірність передачі коронавірусу через взуття назвали черговим міфом, тому що взуття не контактує з дихальними шляхами. Після зняття взуття досить ретельно помити руки з милом і не переживати про можливість зараження.

У МОЗ також рекомендують після приходу додому залишати вуличне взуття біля входу, а вдома користуватися домашнім взуттям. Це дозволить уникнути контакту з різними видами забруднень, які присутні на підошвах вуличного взуття.


Зараження коронавірусом через взуття. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», фото в ультрафіолетовому світлі наочно показали, як слід правильно мити руки, щоб не заразитися коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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