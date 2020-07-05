Дитячий табір відкриють у тестовому режимі на Херсонщині. Фото: kurortazova.net

https://racurs.ua/ua/n140690-dytyachyy-tabir-vidkryut-u-testovomu-rejymi-na-hersonschyni-lyashko.html

Ракурс

Дитячий табір у тестовому режимі можуть відкрити найближчими днями в Херсонській області. Це пілотний проект Міністерства охорони здоров’я і заклад працюватиме з дотриманням усіх вимог, розроблених відомством.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Ляшка, міністерство написало спеціальні норми для роботи дитячих таборів в умовах пандемії коронавірусу. Перша зміна триватиме не більше 14 днів і лише для дітей із Херсонської області.

Робота інших дитячих таборів буде заборонена до 31 липня, тобто до завершення дії адаптивного карантину.

Ляшко зазначив, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються спалахи гострих кишкових інфекцій, для лікування яких дітей доводиться госпіталізувати. А госпіталізація підвищує ризик зараження коронавірусом.

Як раніше писав «Ракурс», на початку червня Ляшко заявляв, що цього літа неможна відкривати дитячі табори, тому що такий крок може різко погіршити епідеміологічну ситуацію у країні.