Тигриця загризла співробітницю зоопарку в Цюриху. Фото: Zoo

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Ракурс

Тигриця загризла співробітницю зоопарку в Цюриху прямо на очах у колег і шокованих відвідувачів. У самки амурського тигра на кличку Ірина спрацював інстинкт хижака, і вона напала на 55-річну співробітницю, яка з невстановленої причини опинилася всередині вольєру з твариною.

Інцидент стався в обід 4 липня. Один із відвідувачів зоопарку повідомив про напад тигра співробітникам, які спробували відігнати від колеги хижака, пише Swissinfo.

Для цього вони використовували перцевий газ і навіть стріляли в тигрицю гумовими кулями. Це дозволило відігнати звіра, але врятувати жінку не вдалося. Від отриманих поранень вона померла у лікарні.

Керівництво зоопарку висловило співчуття родині загиблої та розпочало внутрішнє розслідування інциденту. Поліція також з’ясовує, чому співробітниця перебувала у вольєрі з твариною у години роботи зоопарку.

Усім свідкам кривавої події було надано психологічну допомогу. Адміністрація зоопарку заявила, що не збирається присипляти тигрицю, так як вона діяла відповідно до своїх інстинктів.

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