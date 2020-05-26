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Ракурс
В Італії 12-річних хлопчик зустрів дикого ведмедя у горах.

Італійський хлопчик не злякався ведмедя і став зіркою інтернету (ВІДЕО)

26 тра 2020, 20:05
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В Італії 12-річний хлопчик зустрів дикого ведмедя у горах, але зумів вижити.

Подія відбулася італійській комуні Спормінорі провінції Тренто, коли 12-річний Алессандро гуляв із сім'єю по горах. Батьки знімали прогулянку на відео, але в якийсь момент у кадрі зявився дикий ведмідь. Хлопець не запанікував і зумів піти від хижака. Ролик набув популярності і згодом був опублікований телеканалом Euronews.

За кадром батьки радять сину не панікувати і спускатися по схилу. Алесандро поволі спускається з гори, а ведмідь крадеться за дитиною. Згодом тварина втрачає інтерес до підлітка, зупиняється і спостерігає за людьми, які віддаляються.

Як відомо, ведмеді не полюють і не їдять людей. Ці звірі можуть напасти, якщо їм загрожує реальна небезпека. В італійській провінції Тренто налічується близько 90 ведмедів.



Нагадаємо, у травні в місті Ярославлі дикий ведмідь вийшов на одну із міських вулиць і напав на чоловіка. Звір прокусив місцевому жителю стегно, а врятував перехожого таксист, який почав сигналити та моргати фарами. Це ненадовго зупинило ведмедя і дозволило постраждалому втекти.

Джерело: Ракурс


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