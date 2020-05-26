В Італії 12-річних хлопчик зустрів дикого ведмедя у горах.

https://racurs.ua/ua/n138817-italiyskyy-hlopchyk-ne-zlyakavsya-medvedya-i-stav-zirkou-internetu-video.html

Ракурс

В Італії 12-річний хлопчик зустрів дикого ведмедя у горах, але зумів вижити.

Подія відбулася італійській комуні Спормінорі провінції Тренто, коли 12-річний Алессандро гуляв із сім'єю по горах. Батьки знімали прогулянку на відео, але в якийсь момент у кадрі зявився дикий ведмідь. Хлопець не запанікував і зумів піти від хижака. Ролик набув популярності і згодом був опублікований телеканалом Euronews.

За кадром батьки радять сину не панікувати і спускатися по схилу. Алесандро поволі спускається з гори, а ведмідь крадеться за дитиною. Згодом тварина втрачає інтерес до підлітка, зупиняється і спостерігає за людьми, які віддаляються.

Як відомо, ведмеді не полюють і не їдять людей. Ці звірі можуть напасти, якщо їм загрожує реальна небезпека. В італійській провінції Тренто налічується близько 90 ведмедів.

Нагадаємо, у травні в місті Ярославлі дикий ведмідь вийшов на одну із міських вулиць і напав на чоловіка. Звір прокусив місцевому жителю стегно, а врятував перехожого таксист, який почав сигналити та моргати фарами. Це ненадовго зупинило ведмедя і дозволило постраждалому втекти.