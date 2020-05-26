В Италии 12-летний мальчик встретил дикого медведя в горах.

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Ракурс

В Италии 12-летний мальчик встретил дикого медведя в горах, но сумел выжить.

Событие произошло в итальянской коммуне Спорминори провинции Тренто, когда 12-летний Алессандро гулял с семьей по горам. Родители снимали прогулку на видео, но в какой-то момент в кадре появился дикий медведь. Парень не запаниковал и сумел уйти от хищника. Ролик стал очень популярен и впоследствии был опубликован телеканалом Euronews.

За кадром родители наставляют сына не паниковать и спускаться по склону. Алессандро медленно спускается с горы, а медведь крадется за ребенком. Впоследствии животное теряет интерес к подростку, останавливается и наблюдает за людьми, которые удаляются.

Как известно, медведи не охотятся и не едят людей. Эти звери могут напасть, если им грозит реальная опасность. В итальянской провинции Тренто насчитывается около 90 медведей.

Напомним, в мае в городе Ярославле дикий медведь вышел на одну из городских улиц и напал на мужчину. Зверь прокусил местному жителю бедро, а спас прохожего таксист, который начал сигналить и моргать фарами. Это ненадолго остановило медведя и позволило пострадавшему убежать.