Тигрица загрызла сотрудницу зоопарка в Цюрихе. Фото: Zoo

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Ракурс

Тигрица загрызла сотрудницу зоопарка в Цюрихе прямо на глазах у коллег и шокированных посетителей. У самки амурского тигра по кличке Ирина сработал инстинкт хищника, и она напала на 55-летнюю сотрудницу, которая по неустановленной причине оказалась внутри вольера с животным.

Инцидент произошел около полудня 4 июля. Один из посетителей зоопарка сообщил о нападении тигра сотрудникам, которые попытались отогнать от коллеги хищника, пишет Swissinfo.

Для этого они использовали перцовый газ и даже стреляли в тигрицу резиновыми пулями. Это позволило отогнать зверя, но спасти женщину не удалось. От полученных ранений она скончалась в больнице.

Руководство зоопарка выразило соболезнования семье погибшей и начало внутреннее расследование инцидента. Полиция также выясняет, почему сотрудница находилась в вольере с животным в часы работы зоопарка.

Всем свидетелям кровавого происшествия была оказана психологическая помощь. Администрация зоопарка заявила, что не собирается усыплять тигрицу, так как она действовала согласно своим инстинктам.

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