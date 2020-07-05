Детский лагерь откроют в тестовом режиме на Херсонщине. Фото: kurortazova.net

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Ракурс

Детский лагерь в тестовом режиме могут открыть в ближайшие дни в Херсонской области. Это пилотный проект Министерства здравоохранения и заведение будет работать с соблюдением всех требований, разработанных ведомством.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ляшко, министерство прописало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса. Первая смена будет длиться не более 14 дней и только для детей из Херсонской области.

Работа других детских лагерей будет запрещена вплоть до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.

Ляшко отметил, что во время организованного отдыха детей часто происходят вспышки острых кишечных инфекций, для лечения которых детей приходится госпитализировать. А госпитализация повышает риск заражения коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», в начале июня Ляшко заявлял, что этим летом нельзя открывать детские лагеря, потому что такой шаг может резко ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.