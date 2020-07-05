Всесвітній день поцілунку. Фото: Javasea

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6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку. Батьківщиною свята вважається Велика Британія. Саме тут наприкінці XIX століття почали відзначати день поцілунку.

У багатьох містах в усьому світі цього дня проводяться різні конкурси та змагання, які пов’язані з поцілунками.

Ніхто не може сказати достеменно, хто придумав поцілунок. Можливо, представники протилежної статі запрограмовані на поцілунок і лише цього і чекають.

Існує навіть спеціальна наука філематологія, яка вивчає фундаментальні фізіологічні, психологічні та інші особливості людського поцілунку. Офіційно цю дисципліну визнали у 2009 році на конгресі Американської асоціації за прогрес науки.

Вчені встановили, що поцілунок заспокоює нервову систему і запобігає стресам, допомагає схуднути та є відмінною профілактикою зморшок, адже під час нього працюють близько 30 мімічних м’язів. Крім того, поцілунок розробляє легені, а також викликає активізацію діяльності цілої низки гормонів.

Світовий рекорд за тривалістю поцілунку було встановлено у лютому 2013 року в Таїланді подружжям Еккашая тп Лаксана Тіранарат. Їхній безперервний поцілунок тривав 58 годин 35 хвилин і 58 секунд.

Також 6 липня відзначається народне свято Горпина Купальниця. Купальницею Горпину прозвали за те, що ввечері її дня починаються купання і настає знаменита ніч на Івана Купала.

На Горпину всі купалися у річках, милися у лазнях, вживаючи при цьому різні трав’яні збори. Вважалося, що зібрані у ніч на Івана Купала трави і коріння мають особливу цілющу силу.

Існує легенда про квітку папороті, яка розпускається один раз на рік цієї чарівної ночі всього на кілька хвилин. Той, хто її знайде, зможе стати провидцем і отримає здатність знаходити скарби.

Цей день в історії.

У 1785 році конгрес США ухвалив назву американської валюти, яка стала називатися доларом.

У 1957 році цього дня відбулася перша зустріч 16-річного Джона Леннона та 15-річного Пола Маккартні на святі у ліверпульському передмісті Вултоні. Пізніше вони створили групу The Beatles.

6 липня народилися: