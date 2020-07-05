Наступ Росії на Україну можливий з Криму. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/ua/n140693-nastup-rosiyi-na-ukrayinu-mojlyvyy-z-krymu-komanduvach-vms.html

Ракурс

Наступ Росії на Україну цілком ймовірний. Військово-морські сили України готуються до повномасштабних бойових дій із РФ на південних рубежах нашої країни і не виключають, що наступ агресор може почати з території анексованого Криму.

Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Думській».

Неїжпапа побоюється, що Росія спробує захопити Херсонську область, щоб отримати доступ до Дніпра і направити воду до окупованого півострова.

На думку командувача, якщо РФ піде у наступ, то не вдасться уникнути великих втрат серед військовослужбовців і мирного населення.

Командування ВМС готується до гіршого розвитку ситуації. Неїжпапа заявив, що не має права розголошувати всієї інформації, але все ж уточнив, що ракетний комплекс «Нептун» дозволяє вести обстріл підходів до Севастополя із території материкової України.

За словами командувача, як тільки в Криму почнуть відновлювати Північно-Кримський канал, це буде сигналом про підготовку Росії до конфронтації.

Слід уточнити, що найближчим часом Росія планує провести масштабні військові навчання поблизу українського кордону і вже почала підтягувати великі сили.

Як раніше писав «Ракурс», колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що у Вашингтоні побоюються можливого наступу Росії у Херсонській області з метою отримання контролю над каналом для відновлення поставок води до Криму.