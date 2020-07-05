Бубонна чума. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n140694-sche-odna-smertelna-infekciya-vyyavlena-u-kytayi.html

Ракурс

Смертельна інфекція із минулого виявлена ​​у китайському автономному регіоні Внутрішня Монголія. У пацієнта з міста Баян-Нур підтверджена бубонна чума.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Сіньхуа.

У регіоні оголошено третій рівень попередження про профілактику чуми і боротьби з інфекцією. Попередження триватиме до кінця поточного року.

Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми серед людей, тому влада закликає жителів суворо дотримуватися вимог профілактичних заходів.

Крім цього, не рекомендується полювати на диких тварин. У разі виявлення фактів захворювання або підозри на захворювання слід негайно звертатися до медустанов.

Усі факти раптової смерті будуть ретельно перевірятися.

Як відомо, бубонна чума належить до дуже небезпечних інфекцій. До кінця XIX століття чума практично не лікувалася, хоча деякі хворі одужували спонтанно. Смертність від бубонної чуми досягала 95%.

Як раніше писав «Ракурс», міжнародна група вчених виявила сліди чуми у льодах Гренландії та російської Арктики. Це доводить, що наприкінці Середніх віків була пандемія чуми, від якої померла практично половина населення Європи.