Коронавірус підхопив скандальний екс-бомбардир “Динамо” і збірної України — новини футболу

https://racurs.ua/ua/n140741-skandalnyy-eks-gravec-zbirnoyi-z-futbolu-zarazyvsya-koronavirusom.html

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Артем Мілевський — колишній гравець київського «Динамо» і збірної України з футболу — захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Разом з ним також інфікувалося ще щонайменше 10 футболістів брестського «Динамо», зокрема й двоє громадян України — Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Загалом у клубі виявлено 16 інфікованих, повідомило 6 липня видання Tribuna.com.

Футболістів у цьому списку 11 осіб: Лаптєв, Хачеріді, Садовський, Мілевський, Вітус, Печенін, Кривець, Гордійчук, Юзепчук, Нойок та Ігнатович. Троє останніх перебувають у лікарні, — йдеться у публікації.

Інші інфіковані — обслуговуючий персонал брестського «Динамо».

Зауважимо, що нещодавно Мілевський, Вітус і Кривець провели матч зі «Смолевичами». Тест на коронавірус футболістам зробили лише після гри. Раніше Білоруська федерація футболу відмовила «Динамо» у перенесенні цієї гри. Очікується, що на наступний матч вийде дублюючий склад брестського «Динамо».

У самому клубі прізвища захворілих не оприлюднюють. Однак Мілевський в Інстаграмі написав, що йде на 14-денну ізоляцію. У коментарях до цього допису Вітус написав, що вони «в одній обоймі» й побачаться за два тижні, а Нойок побажав здоров’я.

Нагадаємо, Білорусь посідає 27 місці у світі за кількістю випадків коронавірусу. Станом на 6 липня з початку пандемії COVID-19 у сусідній країні офіційно діагностовано у близько 64 тис. осіб.