Как вышки 5G влияют на здоровье — ученые «разнесли» конспирологов

5g. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152131-kak-vyshki-5g-vliyaut-na-zdorove-uchenye-raznesli-konspirologov.html

Ракурс

5G, новый стандарт связи, который использует низкомощные радиоволны, оказался полностью безопасным для человеческого здоровья, вопреки всевозможным конспирологическим теориям.

Австралийские ученые из агентства по радиационной и ядерной безопасности (ARPANSA) во главе с Кеном Карипидисом провели сотни экспериментов относительно влияния радиоволн 5G на здоровье, но не нашли никаких доказательств вреда вышек. Об этом сообщается в журнале Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Сообщается, что исследователи собрали и обобщили результаты 107 экспериментов по воздействию на здоровье радиоволн с частотой выше шести гигагерц и низкой мощностью. Также они рассмотрели 31 работу по изучению влияния радаров, частота которых достигает 300 гигагерц.

Обзор не обнаружил свидетельств тому, что низкий уровень радиоизлучения выше шести гигагерц, подобно используемому в сетях 5G, вреден для человеческого здоровья, — заключают авторы.

Оказалось, что при той мощности, которая используется в сетях мобильной связи, излучение не оказывает заметного влияния на здоровье. А некоторые эффекты, о которых заявляют конспирологи, так и не удалось воспроизвести.

Вместе с тем ученые отмечают, что качество экспериментов, которые анализировались ими, часто оставляют желать лучшего. И если мутагенных, цитотоксических и других опасных эффектов радиоволн не обнаружили, определенное влияние нагрева, который они могут вызывать, пока исключить нельзя — этот вопрос требует дополнительных исследований.

Напомним, ранее мы сообщали, что єлектронная петиция с требованием запретить внедрение в Украине пятого поколения мобильных сетей (5G) набрала необходимые для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.