Запуск 5G в Украине утвердил Кабмин — названы даты

https://racurs.ua/n146368-zapusk-5g-v-ukraine-utverdil-kabmin-nazvany-daty.html

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Запуск 5G в Украине согласовал Кабмин, утвердив во время заседания 11 ноября план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения.

Согласно обнародованному плану, технология 5G в Украине должна стать доступной в 2022 году.

Диджитализация страны возможна только при скоростном и доступном интернете. Сегодня мы… утвердили план мероприятий для внедрения 5G связи в Украине, — заявил премьер Денис Шмыгаль.

Он назвал этот проект важным для развития кластерной экономики.

В Минцифры отметили, что подготовленный министерством план развития 5G предусматривает внедение в Украине технологии, которая в десять раз быстрее за 4G и способна обеспечить обмен огромных объемов информации на сверхвысоких скоростях.

Мы ускоряем подключение Украины к широкополосному интернету 4G, и реализуем введение новой, перспективной технологии 5G. 5G вполне безопасен для людей. По этому поводу есть ряд научных подтверждений, которые следует отличать от фейков. ВОЗ также признала его безопасность, — напомнили в Минцифре.

Также профильное ведомство озвучило планы о запуске 5G в Украине:

начнем работу по использованию диапазонов частот 700 МГц и 3400−3800 МГц. Именно на них в Европе развивается 5G;

сформируем рабочую группу, которая проанализирует имеющиеся частоты для развития 5G уже в ноябре.



объявим тендера на частоты для развития 5G в октябре 2021 года. Сам тендер — в декабре 2021 года.

Начало использования 5G в Украине ожидается с 2022 года.