Тест на коронавирус за 1 долл. будут производить в Африке. Фото: CNN

https://racurs.ua/n146367-test-na-koronavirus-za-1-doll-budut-proizvodit-v-afrike.html

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Коронавирус в мире распространяется с разрушительной скоростью, поэтому ученые ищут лучшие методы для быстрой диагностики инфекции. Сенегальский институт Пастера в Дакаре разработал тест на коронавирус, который стоит всего один долл.

Тест получил название DiaTropix и показывает результат в считанные минуты. Об этом пишет CNN.

Это очень простая технология, такая как тест на беременность, который можно использовать везде на уровне общины, что важно для Африки, — сказал Амаду Салл, директор Института Пастера.

Набор для быстрого тестирования не требует электричества или лабораторных анализов. Он состоит из простой тест-полоски, размещенной в пластиковом блоке.

Чтобы пройти тестирование, достаточно капли крови. Кровь проверяется на антитела, связанные с коронавирусом, и результат отображается на тест-полоске.

Прототип теста проверили еще в июне этого года. После проверки DiaTropix запустят в производство. Сначала тест будет доступен только в Африке. По словам Салла, к февралю 2021 года планируется выпустить от 10 до 15 млн комплектов тестов.

Напомним, итальянская компания Menarini Diagnostics разработала сверхбыстрый тест на коронавирус, который будет показывать результат всего за 12 минут. Также тест может определять, есть ли у человека антитела к инфекции.