Новые санкции против «Северного потока 2» готовят США

Северный поток. Фото: РБК

https://racurs.ua/n146366-novye-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2-gotovyat-ssha.html

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«Северный поток 2», который строит Россия в обход Украины, снова обложат санкциями. США планируют ввести новые санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Соответствующие положения будут внесены в ежегодный оборонный законопроект, который должны принять до конца года. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что участники переговоров, представляющие Палату представителей, и Сенат уже договорились принять меры против страховщиков и компаний по технической сертификации.

Отмечается, что главной целью этого шага является усиление меры ответственности, по которой проект строительства газопровода был остановлен за несколько недель до его предполагаемого завершения. Таким образом США усложнят «Газпрому» завершение строительства «Северного потока 2».

В то же время правительство Дании заявило от фирмы Det Norske Veritas, которая предоставляет страховые услуги, сертифицировать соответствие газопровода согласно действующим требованиям, прежде чем он будет введен в эксплуатацию. Если сертификация трубопровода будет ограничена, запустить его может быть очень сложно.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции США против «Северного потока 2» не поддерживают в Европейском Союзе — 24 страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от Вашингтона прекратить вмешательство в строительство общего с Россией газопровода.