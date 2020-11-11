Нові санкції проти «Північного потоку 2» готують США

Північний потік. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n146366-novi-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2-gotuut-ssha.html

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«Північний потік 2», який будує Росія в обхід України, знову обкладуть санкціями. США планують запровадити нові санкції щодо страхових та сертифікаційних компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Відповідні положення будуть внесені у щорічний оборонний законопроект, який мусять ухвалити до кінця року. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що учасники переговорів, які представляють Палату представників, і Сенат вже домовилися вжити заходів проти страховиків і компаній з технічної сертифікації.

Наголошується, що цей крок має за мету посилити заходи відповідальності, через які проект будівництва газопроводу був припинений за кілька тижнів до його передбачуваного завершення. Таким чином США ускладнять «Газпрому» завершення «Північного потоку 2».

Водночас уряд Данії зажадав від фірми Det Norske Veritas, яка надає страхові послуги, сертифікувати відповідність газопроводу чинним вимогам, перш ніж він буде введений в експлуатацію. Якщо сертифікація трубопроводу буде обмежена, запустити його може бути дуже складно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції США проти «Північного потоку 2» не підтримують у Європейському Союзі — 24 країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від Вашингтона припинити втручання у будівництво спільного з Росією газогону.