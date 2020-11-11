Національний карантин повернувся — в Україні діятимуть обмеження помаранчевої зони

https://racurs.ua/ua/n146365-nacionalnyy-karantyn-povernuvsya-u-vsiy-krayini-diyatymut-obmejennya-pomaranchevoyi-zony.html

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Карантин в Україні знову буде національним, а не адаптивним. Кабінет міністрів 11 листопада прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус.

В уряді відмовилися від адаптивного карантину і перейшли до загальнодержавного з обмеженнями, що діяли досі для помаранчевої зони.

Відповідні зміни внесли до постанови № 641. Таким чином, в 14 по 30 листопада в Україні забороняється робота:

закладів харчування з 22.00 до 7.00, крім їжі на винос;

клубів, дискотек та інших розважальних закладів;

кінотеатрів, театрів і т.д. із заповненою понад 50%;

перевезення пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць;

проведення заходів за участю понад 20 осіб (крім деяких спортивних заходів без глядачів);

навчання в групах понад 20 осіб, крім садків і шкіл;

робота спортзалів і фітнес-центрів, якщо на 20 кв.м. знаходиться більше 1 людини;

робота хостелів, мотелів і іншого, крім готелів і закладів соцдопомоги і реабілітації.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані не менше 2 м між місцями для сидіння за сусідніми столиками і не більше чотирьох осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10.00 до 12.00 на об'єктах торгівлі і в органах влади.

Нагадаємо, що також в Україні офіційно з 14 по 30 листопада діятиме «карантин вихідного дня» — жорсткий локдаун з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.