Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n146364-proces-peredachi-vlady-rozpochav-bayden-tramp-yomu-ne-zavada.html

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Джо Байден, новообраний президент США, заявив, що його не турбує відмова президента США Дональда Трампа визнати поразку на виборах, але він вважає ситуацію, що склалася, «ганьбою», як для самого Трампа, так і для усієї країни.

За його словами, звинувачення у фальсифікації негативно позначаться на спадщині Трампа як президента. Про це Байден розповів журналістам у Вілмінгтоні, штат Делавер, де він готується до прийому президентських повноважень і планує перші кроки після інавгурації 20 січня, передає «Голос Америки».

Повідомляється, що наразі Трамп подав понад десяток судових позовів в декількох штатах, та звинувачує Демпартію у фальсифікаціях. Натомість Байден прокоментував ці дії президента як «ганебні», та додав, що процес передачі влади вже розпочато, а тому незгода Трампа визнати поразку «не змінить цю динаміку».

Байден заявив, що він може розпочати призначати нову адміністрацію вже до Дня подяки, який цього року святкуватимуть 26 листопада.

Натомість Трамп утримує чиновників своєї адміністрації від співпраці з представниками Байдена. Через це офіційні представники Байдена не можуть займати офісні приміщення у федеральних відомствах і отримувати федеральне фінансування для передачі влади. Остаточно президент заступить на посаду 20 січня.

За попередніми результатами виборів керівники Великої Британії, Німеччини, Франції та Ірландії телефонували Джо Байдену, щоб привітати його з обранням на посаду президента США. Вони висловили бажання співпрацювати у рамках міжнародної безпеки, боротьби з COVID-19, у розв’язані кліматичних проблем, сприянні відродженню світової економіки та зміцненню демократії.

Україну в офіційному повідомленні від команди Байдена згадали двічі — серед завдань, над якими він готується працювати з європейськими союзниками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден, переможець цьогорічних президентських виборів у США, перевезе до Білого дому своїх собак — двох німецьких вівчарок Чемпіона та Мейджор. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин. Тож Мейджор виявиться першим взятим з притулку собакою у Білому Домі.