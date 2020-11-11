Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/n146364-process-peredachi-vlasti-nachal-bayden-tramp-emu-ne-pomeha.html

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Джо Байден, новоизбранный президент США, заявил, что его не беспокоит отказ президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах, но он считает сложившуюся ситуацию «позором», как для самого Трампа, так и для всей страны.

По его словам, обвинения в фальсификации негативно скажутся на наследии Трампа как президента. Об этом Байден рассказал журналистам в Уилмингтоне, штат Делавэр, где он готовится к приему президентских полномочий и планирует первые шаги после инаугурации 20 января, передает «Голос Америки».

Сообщается, что сейчас Трамп подал более десятка судебных исков в нескольких штатах, и обвиняет Демпартию в фальсификациях. В то же время Байден прокомментировал эти действия президента как «позорные», и добавил, что процесс передачи власти уже начато, а потому несогласие Трампа признать поражение «не изменит эту динамику».

Байден заявил, что он может начать назначать новую администрацию уже до Дня благодарения, который в этом году будут праздновать 26 ноября.

В то же время Трамп удерживает чиновников администрации от сотрудничества с представителями Байдена. Поэтому официальные представители Байдена не могут занимать офисные помещения в федеральных ведомствах и получать федеральное финансирование для передачи власти. Окончательно президент вступит в должность 20 января.

По предварительным результатам выборов руководители Великобритании, Германии, Франции и Ирландии позвонили Джо Байдену, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США. Они выразили желание сотрудничать в рамках международной безопасности, борьбы с COVID-19, в решении климатических проблем, содействии возрождению мировой экономики и укреплению демократии.

Украину в официальном сообщении команды Байдена вспомнили дважды — среди задач, над которыми он готовится работать президент с европейскими союзниками.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден, победитель нынешних президентских выборов в США, перевезет в Белый дом своих собак — двух немецких овчарок Чемпиона и Мейджор. Последний пес семейство Байден приняло из приюта для животных. Поэтому Мейджор окажется первым взятым из приюта псом в Белом Доме.