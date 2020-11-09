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Джо Байден возьмет своих собак в Белый дом, фото: социальные сети
Байден восстановит нарушенную Трампом традицию новоизбранных президентов США (ФОТО)https://racurs.ua/n146263-bayden-vosstanovit-narushennuu-trampom-tradiciu-novoizbrannyh-prezidentov-ssha-foto.htmlРакурс
Джо Байден, победитель нынешних президентских выборов в США, перевезет в Белый дом своих собак — двух немецких овчарок Чемпиона и Мейджор. Последнего пса семейство Байденов взяло из приюта для животных.
Так что Мейджор окажется первой взятой из приюта собакой в Белом Доме. Об этом сообщает издание JOE.
Байдены взяли Мейджора в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association. Мейджор будет первой собакой в Белом доме, взятой именно из приюта. Первой бездомной собакой в Белом доме была Юки президента Линдона Джонсона. Это животные его младшая дочь нашла на одной из бензоколонок Техаса в День благодарения 1966 года.
Чемпиона Байдены приобрели 10 лет назад.
У собак Байденов также есть собственная страница в соцсети Instagram.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп нарушил почти 150-летнюю традицию брать с собой домашних животных при переезде в Белый дом.
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