Джо Байден возьмет своих собак в Белый дом, фото: социальные сети

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Ракурс

Джо Байден, победитель нынешних президентских выборов в США, перевезет в Белый дом своих собак — двух немецких овчарок Чемпиона и Мейджор. Последнего пса семейство Байденов взяло из приюта для животных.

Так что Мейджор окажется первой взятой из приюта собакой в ​​Белом Доме. Об этом сообщает издание JOE.

Байдены взяли Мейджора в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association. Мейджор будет первой собакой в ​​Белом доме, взятой именно из приюта. Первой бездомной собакой в ​​Белом доме была Юки президента Линдона Джонсона. Это животные его младшая дочь нашла на одной из бензоколонок Техаса в День благодарения 1966 года.

Чемпиона Байдены приобрели 10 лет назад.

У собак Байденов также есть собственная страница в соцсети Instagram.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп нарушил почти 150-летнюю традицию брать с собой домашних животных при переезде в Белый дом.