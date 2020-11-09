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Ракурс
Джо Байден візьме своїх собак до Білого дому, фото: соціальні мережі

Байден відновить порушену Трампом традицію новообраних президентів США (ФОТО)

9 лис 2020, 17:43
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Джо Байден, переможець цьогорічних президентських виборів у США, перевезе до Білого дому своїх собак — двох німецьких вівчарок Чемпіона та Мейджор. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин.

Тож Мейджор виявиться першим взятим з притулку собакою у Білому Домі. Про це повідомляє видання JOE.

Подружжя Байденів взяло Мейджора у 2018 році в притулку Делаверу Delaware Humane Association. Мейджор буде першим собакою в Білому домі, взятим саме з притулку. Першим бездомним собакою в Білому домі була Юкі президента Ліндона Джонсона. Цю тварини його молодша дочка знайшла на одній з бензоколонок Техасу в День подяки 1966 року.

Чемпіона Байдени придбали 10 років тому.

У собак Байдена також є власна сторінка в соцмережі Instagram.

Mom said we can keep our beds in the new house. #BidenDogs


Допис, поширений Major and Champ Biden (@bidensdogs)

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп порушив майже 150-річну традицію брати з собою домашніх тварин при переїзді до Білого дому.


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