Джо Байден візьме своїх собак до Білого дому, фото: соціальні мережі

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Ракурс

Джо Байден, переможець цьогорічних президентських виборів у США, перевезе до Білого дому своїх собак — двох німецьких вівчарок Чемпіона та Мейджор. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин.

Тож Мейджор виявиться першим взятим з притулку собакою у Білому Домі. Про це повідомляє видання JOE.

Подружжя Байденів взяло Мейджора у 2018 році в притулку Делаверу Delaware Humane Association. Мейджор буде першим собакою в Білому домі, взятим саме з притулку. Першим бездомним собакою в Білому домі була Юкі президента Ліндона Джонсона. Цю тварини його молодша дочка знайшла на одній з бензоколонок Техасу в День подяки 1966 року.

Чемпіона Байдени придбали 10 років тому.

У собак Байдена також є власна сторінка в соцмережі Instagram.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп порушив майже 150-річну традицію брати з собою домашніх тварин при переїзді до Білого дому.