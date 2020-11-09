Володимир Зеленський заразився COVID-19. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n146262-zelenskyy-zarazyvsya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавірус виявили у президента України Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Зазначив, що почуває себе добре, а температура тіла складає 37,5. Про це президент 9 листопада написав у Telegram.

Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре! — йдеться в повідомленні.

В Офісі президента пояснили, що глава держави почувається добре, але йде на самоізоляцію. Президент виконуватиме свої обов’язки в дистанційному режимі. На Банковій запевнили, що він матиме необхідні інструменти для роботи та обладнання для зв’язку.

Наразі керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступники та працівники офісу Зеленського здають ПЛР-тести. Юлія Ковалів, у якої раніше діагностували COVID-19, вже отримала негативний тест на коронавірус та повертається до роботи.

Як відомо, влітку президент Зеленський зізнався, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, «що це страшно».

Через деякий час про зараження коронавірусом повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. На власній сторінці у Facebook він написав, що перебуватиме на самоізоляції, але продовжить виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, в родині Зеленського вже хворіли на коронавірус. Влітку COVID-19 заразилися дружина президента Олена Зеленська та їхній семирічний син Кирило.