КПВВ на Донбасі. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n146261-rosiya-zirvala-vidkryttya-novyh-kpvv-na-luganschyni.html

Ракурс

Нові пункти пропуску на лінії розмежування не запрацюють 10 листопада, як було заплановано раніше.

10 листопада бойовики, які контролюють ОРЛО, мали одночасно з українською стороною відкрити два нові КПВВ у Луганській області — у містах Щастя та Золоте. Однак відкриття пунктів пропуску було зірвано Росією. Про це йдеться в заяві українській делегації у Тристоронній контактній групі, яка опублікована на сторінці ТКГ у Facebook.

Зазначається, що зрив відкриття КПВВ болісно вдарить по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.

Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ В. В. Путін, — йдеться в заяві.

Тим часом у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил заявили, що з 10 листопада запрацюють КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар'їнка», «Майорське», «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте». Пропуск пішоходів та машин здійснюватиметься щоденно з 8.00 до 16.00. Особам, які рухатимуть на підконтрольну українському уряду територію, проводитимуть температурний скринінг. Людям, які хочуть перетнути лінію розмежування, потрібно бути в масці та дотримуватися соціальної дистанції.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року, — зазначили в штабі.

Нагадаємо, про відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду в містах щастя та Золоте президент України Володимир Зеленський говорив ще в липні цього року.