Затримано всіх диверсантів з групи «Бергмана», фото: «Я и закон»

https://racurs.ua/ua/n146260-zatrymano-vsih-dyversantiv-z-grupy-yaka-pidryvala-mosty-na-donbasi-foto.html

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Війна на Донбасі супроводжувалася, зокрема, знищенням бойовиками інфраструктури регіону.

Наразі вже затримані чи ліквідовані всі учасники найактивнішої диверсійної групи «Бергмана», котра за три місяці 2014 року підірвала п’ять мостів та замінувала ще чотири. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Очолював цю групу Валерій Бергман під позивним «Німець», до її складу входили вісім осіб — переважно місцевих мешканців.

Координацію їхньої діяльності здійснював ватажок так званого «донського козацтва», який наразі є «командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР», зазначають у СБУ.

Самого Бергмана затримали у вересні 2019 року поблизу Лисичанська. Він протягом п’яти років переховувався у лісах та покинутих дачах на підконтрольній українській владі території.

Від нього була отримана інформація про розташування облаштованих бойовиками на підконтрольній території схованок з вибухівкою та засобами ураження для диверсантів, а також відомості про інших учасників очолюваної ним терористичної групи.

В результаті протягом 2019−2020 років вісім активних учасників групи «Бергмана» затримали.

Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності, — наголошують в СБУ.

Зі схронів «групи Бергмана» було вилучено:

понад 5 кг тротилу;

саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кг у тротиловому еквіваленті;

артилерійський снаряд калібру 152 мм;

автомат АК-74;

10 гранат;

пістолет марки «Star model B»;

майже 250 набоїв різного калібру;

три універсальні запали до гранат УЗРГМ.

Триває досудове слідство.