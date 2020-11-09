Майнінг Bitbon

https://racurs.ua/ua/n146235-mayning-bitbon.html

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Майнінг за алгоритмом забезпечення консенсусу Community PoS на сьогодні є одним із найбільш надійних і перспективних видів майнінгу. Що ж його відрізняє від інших видів?

Основи. Коротко

Блокчейн — це один із видів розподіленого реєстру. Головна особливість блокчейну полягає в децентралізації, тобто відсутності єдиного центру зберігання інформації. Водночас будь-які дані, що записуються в реєстр, повинні бути валідними й актуальними. Але як цього досягти без «адміністратора»?

Кожен вузол мережі записує дані незалежно від безлічі інших, після чого відбувається процедура голосування. Якщо більшість вузлів підтверджують, що інформація правильна, у блокчейн вноситься новий запис і відбувається оновлення. Така процедура досягнення згоди називається консенсусом.

З огляду на переваги та недоліки наявних алгоритмів консенсусу, таких як Proof-of-Work, Proof-of-Stake, Delegated Proof-of-Stake, компанією Simcord було розроблено власне рішення — алгоритм Community PoS. Він дозволяє вузлам мережі працювати з максимальною ефективністю, що збільшує швидкість оброблення транзакцій і пропускну здатність блокчейну.

Більш докладно про Майнінг Community PoS Ви можете дізнатися за посиланням, а ми продовжуємо.

Особливості. Підключення

Для того щоб підключитися до Майнінгу забезпечення консенсусу, користувачеві потрібно вибрати один зі своїх Assetbox (аналог електронного гаманця) і переказати 0,0001 Bitbon на Assetbox, що вже бере участь у майнінгу.

Винагорода

Головним критерієм, що впливає на розмір винагороди, є поняття потужності. У кожного Assetbox існує власна потужність, що складається з балансу цього Assetbox (кореневого), вираженого в Bitbon, і балансів інших Assetbox, підключених до кореневого Assetbox (Assetbox 1-ї лінії). А також соціальна потужність, що складається з усіх Assetbox, підключених до першої лінії та нижче. Відповідно, чим більш розгалуженим буде майнінговий пул, тим більшою винагорода буде у майнера.

Використання майнінгових пулів гарантує прозорість кожної отриманої винагороди, а також можливість дізнаватися про стан майнінгового пулу в будь-який зручний час. Консенсус Community PoS надає автоматичну можливість отримання нагороди, пір-ту-пір комунікацію, а також дозволяє використовувати рейтингову систему для верифікації блоків.