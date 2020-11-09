Український сценарій щодо коронавірусу на зиму не найгірший, вважає Зеленський

https://racurs.ua/ua/n146259-ukrayinskyy-scenariy-schodo-koronavirusu-na-zymu-ne-naygirshyy-vvajaie-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський оптимістично налаштований щодо перебігу пандемії коронавірусу в Україні.

За результатами селекторних нарад із очільниками відомств та органів місцевої влади президент заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні на кілька тижнів може допомогти Україні уникнути жорсткого локдауну і значного збільшення кількості хворих.

За цей час медики, на думку президента, встигнуть підготувати необхідну кількість ліжок.

Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим, — цитує Зеленського прес-служба Банкової.

Президент 9 листопада провів селекторну нараду з представниками Кабінету міністрів і правоохоронних органів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень ще 10 лікарень почали приймати хворих на COVID-19, а кількість ліжок для таких недужих збільшили на 4,4 тис.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що помітив збільшення кількості людей у масках і вважає, що «українці почали відповідальніше ставитися до протиепідемічних заходів».

Нагадаємо, що сьогодні заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив про перехід країни до другого етапу боротьби з пандемією та оголосив про нові кроки влади.