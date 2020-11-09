Украинский сценарий по коронавируса на зиму не худший, считает Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский оптимистично настроен по поводу динамики пандемии коронавируса в Украине.

По результатам селекторных совещаний с руководителями ведомств и органов местной власти президент заявил, что временный режим карантина на выходные на несколько недель может помочь Украине избежать жесткого локдауна и значительного увеличения количества больных.

За это время медики, по мнению президента, успеют подготовить необходимое количество коек.

Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым плохим, — цитирует Зеленского пресс-служба Банковой.

Президент 9 ноября провел селекторное совещание с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных COVID-19, а количество коек для таких больных увеличили на 4,4 тыс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что заметил увеличение количества людей в масках и считает, что «украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мероприятиям».

Напомним, что сегодня заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о переходе страны ко второму этапу борьбы с пандемией и объявил о новых шагах власти.