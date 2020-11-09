КСУ не смог рассмотреть дело о толковании положений Конституции в вопросе земли

В КСУ заявили о срыве заседания 9 ноября. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n146258-ksu-ne-smog-rassmotret-delo-o-tolkovanii-polojeniy-konstitucii-v-voprose-zemli.html

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Конституционный суд Украины не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины.

В понедельник, 9 ноября, двое судей не прибыли на заседание из-за болезни. Еще двое служителей Фемиды ушли с заседания, когда КСУ начал рассматривать «земельный» вопрос. В суде заявили о срыве заседания. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на судью КСУ Игоря Слиденко.

По его словам, зал заседаний покинули судьи, которые якобы ориентированы на Офис президента. Из-за таких действий КСУ 9 ноября не смог ничего рассмотреть.

Также Слиденко добавил, что в Конституционный суд до сих пор никто не обратился за разъяснениями его решения о неконституционности наказания за недостоверное декларирование.

Как известно, 5 ноября КСУ из-за отсутствия кворума объявил о перерыве в рассмотрении этого дела.

Напомним, председатель Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что украинская власть не остановит процесс передачи земли общинам даже несмотря на возможное решение Конституционного суда об отмене земельной реформы.