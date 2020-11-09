Нардепа «Голоса» вызвали на допрос по делу о заговоре в КСУ

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Решение Конституционного суда Украины о незаконности части антикоррупционного законодательства изучают в Госбюро расследований в рамках уголовного производства.

Нардепа фракции «Голос» Ярослава Юрчишина на 12 ноября вызвали в ГБР на допрос.

Заявление о преступлении он написал в Офис генпрокурора 29 октября. Тогда же зарегистрировали уголовное производство по ст. 109 (захват государственной власти) УК Украины. Его отправили в ГБР.

Впоследствии дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения).

Юрчишин — второй человек во фракции «Голос», он первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Нардеп объяснил, что производство против КСУ переквалифицировали в ГБР, поскольку «так оно имеет лучшую перспективу доведения».

Напомним, что в парламенте пока не рассматривали неотложный законопроект президента «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», в котором предлагается прекратить полномочия действующего состава КСУ.

В профильном комитете рекомендовали Раде рассмотреть законопроект авторства Дмитрия Разумкова, который предусматривает внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции» и восстановления прав НАПК.

Рассмотрение последнего документа заблокировано из-за внесения в Раду нескольких альтернативных законопроектов.

Группа нардепов 4 ноября принесла в КСУ заявление с обращением добровольно подать в отставку 11 судьям КСУ, голосовавшим за решение об антикоррупционной реформе.