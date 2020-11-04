Конституционный суд зарегистрировал заявление депутатов об отставке 11 судей

Депутаты требуют отставки 11 судей КСУ, фото: «24 канал»

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Конституционный суд Украины (КСУ) зарегистрировал подписанное 200 народными избранниками заявление с требованием отставки 11 судей КСУ.

Соответствующее заявление зарегистрировано в секретариате КСУ и принято к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее заявление сегодня, 4 ноября, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутаты этой политсилы принесли в КСУ.

В этом заявлении депутаты требуют от 11 судей КСУ, которые поддержали скандальное решение относительно антикоррупционной реформы, безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию и подать в отставку.

Бывший глава КСУ Станислав Шевчук на своей странице в социальной сети Фейсбук сегодня опубликовал обращение к этим 11 судьям, в котором также призвал их уйти в отставку. По словам Шевчука, действия этих его бывших коллег спровоцировали «глубокий конституционный и политический кризис»

Приняв решение в условиях реального конфликта интересов, нарушив принципы неупрежденности и беспристрастности, вы поставили свои собственные интересы над интересами людей и государства, — отмечает Шевчук. — Ваша добровольная отставка является единственным достойным и оптимальным выходом из этого правового тупика. Имейте достоинство и самоуважение.

Напомним, КСУ 27 ​​октября принял решение, согласно которому была признана неконституционной уголовная ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества.